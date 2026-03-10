我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣符合伊朗所列條件

中東戰爭持續，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭到伊朗封鎖，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，只有與以色列及美國沒有外交關係的國家才能通行荷姆茲海峽，與以色列及美國有外交關係的國家，若將以色列與美國大使驅逐出境劃清界線，那麼就可以獲得通行海峽的自由。對此，內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩表示，符合革命衛隊條件、跟美國與以色列都沒有邦交的國家，全世界只有5個，台灣正好就是其中之一，引發網友熱議。伊朗這項聲明出現在中東衝突持續的背景下，美國總統川普（Donald Trump）雖聲稱戰爭快要結束，但革命衛隊打臉川普說法，強調戰爭的結局將由革命衛隊決定，稱美國想要控制油價與天然氣價格注定徒勞無功。反映出德黑蘭正採取更廣泛的策略，利用其掌控荷姆茲海峽、握住中東石油出口咽喉的地理優勢，施壓各國政府針對美國與以色列採取政治對抗立場。內華達大學拉斯維加斯分校政治系教授王宏恩今（10）日在臉書發文表示，經過ChatGPT整理，符合伊朗條件、的國家只有5個，分別是伊朗、北韓、巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣。其中巴勒斯坦、北賽普勒斯與台灣並非聯合國會員，但都是經常被單獨討論的政治實體。關於台灣，ChatGPT介紹美國國務院指出，美國與台灣維持強健的非官方關係，但「沒有外交關係」；以色列在台北設有「以色列經濟文化辦事處」，台灣在以色列亦設有代表處，雙方存在實質往來，但也不是正式邦交。台灣意外是全球極少數符合伊朗提出條件的國家之一，引發網友熱議，紛紛在底下留言回覆說「台灣又贏」、「台灣：TPASS海峽通」、「問題是，以台灣為船旗國的散裝輪比日本製壓縮機還稀少啊啊啊」、「讓台灣重回大航海時代」、「航運四雄飛高高」。