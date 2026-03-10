我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年6月台中逢甲大學榕樹倒塌，砸死就讀材料系碩一的23歲吳姓男學生，事發後校方、廠商5人遭家屬提告過失致死，台中地檢署歷經八個月調查，於農曆年前做出不起訴處分，對此，死者吳姓研究生的母親痛批，孩子在校園內無故喪命，校方竟無一人需負刑事責任，在過年前收到處分書更是「二次傷害」，更控訴副校長前後說詞不一涉偽證罪。吳母目前已聲請再議，誓言為孩子爭取公道。回顧案情，去年6月13日傍晚5時許，逢甲大學「榕榕健康步道」一棵約有60年樹齡的榕樹突然傾倒，砸中就讀材料系研究所碩一的23歲吳姓男學生，導致頭胸部及腿部都被壓傷，經緊急送醫後，仍因創傷性顱腦損傷不治死亡。悲劇發生後，死者吳生的母親，對逢甲大學校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組組長及趙姓美化隊隊長、呂姓廠商等5人提告過失致死，台中地檢署於農曆年前偵結，認為倒塌榕樹前並無明顯異狀，且校方曾委託專業人士檢查修剪，均未察覺感染褐根病。基於專業人士亦難辨識病癥，檢方判定被告等人難以認定有應注意而未注意之疏失，最終裁定不起訴處分。面對不起訴處分，吳母深感氣憤與失望，目前已聲請再議，她痛批校園樹木壓死人，校方竟無一人須負刑事責任，令全家完全無法接受。尤其在過年前收到不起訴書，對家屬而言根本是「二次傷害」，直言對司法非常失望。另外，吳母指控，逢甲大學副校長唐國豪在事發後公開受訪時，曾坦承去年2月就知道該樹生病，但因在可控範圍內未進一步處理；不料偵訊時卻改口辯稱，2月投藥僅是校園美化中的「常態性投藥與疏枝」，並非發生異狀。吳母認為唐國豪前後言詞不一，請求檢察官起訴偽證罪。痛失乖巧懂事、課後還會幫忙顧店的研究生兒子，吳母聲淚俱下地控訴：「孩子在學校被壓死，我們這些父母怎麼辦？每天都哭死了」，她堅定表示絕不罷休，誓言要為逝去的兒子討回公道。對此，逢甲大學表示，校園路樹倒伏事件，經檢察機關調查，2026年2月5日正式作出不起訴處分，逢甲大學對此司法結果表示尊重，但不影響原校方提供學生後續協助承諾，為確保全體師生的安全，寒暑假全面啟動校園樹木總體檢，並完成相關防護與處置作業。