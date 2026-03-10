我是廣告 請繼續往下閱讀

尚凡國際、大研生醫創辦人暨董事長張家銘近日離世、享年47歲。尚凡國際今（10）日召開董事會推選新任董事長，由總經理舒雨凡接任；大研生醫則是由總經理林東慶接任職務。張家銘在政大經濟系畢業後，憑藉想交女朋友的念頭，和3位高中同學（林東慶、林志銘與舒雨凡）一起創立交友軟體「愛情公寓」，幾個畢業生的資金一路把尚凡國際推到上櫃。沒想到中年後，因為林東慶面臨三酸甘油脂過高問題，讓他們投入保健品「魚油」，更在去年掛牌上市。張家銘也是資深PTT鄉民，其法說會更被稱為「鄉民雞排法說會」，由他親自在PTT上發文號召，去年辦完上市前業績法說會後，也在「股版」貼文邀請鄉民，吃雞排、喝珍奶配魚油參與。尚凡國際今（10）日開董事會，並公告新任董事長跟發言人由現任尚凡總經理舒雨凡接任，而發言人則由財務長暨資深副總裁張立擔任。尚凡國際與大研生醫全體同仁表達對創辦人的離世深感哀慟與不捨。張家銘為尚凡國際創辦人之一，多年來帶領集團穩健發展，秉持創新與遠見，從數位雲端服務與大數據應用起家，逐步拓展至大健康產業與國際市場，建立橫跨科技與生醫領域的企業版圖。在張家銘帶領下，集團持續推動產品創新與全球市場布局，打造穩健的經營團隊與企業文化，為公司奠定長期發展的基礎，也對台灣網路產業與生技產業的發展做出重要貢獻。另，關於張家銘治喪事宜，將由家屬低調辦理，尚凡國際與大研生醫將全力協助家屬處理相關後續事宜，並誠摯感謝各界長年來的關心與支持，也懇請各界給予家屬平靜哀悼的空間。