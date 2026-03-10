我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「王建傑2026傑然不同演唱會」門票3/10開賣。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.10）

曾多次入圍金曲獎最佳方言演唱人，發行過六十多張專輯，出身高雄的「台語情歌王子」王建傑，將於8月15日在高雄流行音樂中心舉辦他出道第一場個人演唱會。王建傑表示，「王建傑2026傑然不同演唱會」不是試水溫，而是全力出擊。為了這一刻，從音樂、舞台、等各方面，他都用盡心力，都只為一件事，把夢想唱到最大聲。而身為高雄長大的孩子，生平第一場個人演唱會，當然一定要在高雄舉辦，也是高雄孩子對家鄉最熱血的回應。王建傑代表作品包括與江蕙合唱「最愛的人 」、「心內話」，以及「為你犧牲為你茫」、「傷心酒」和翻唱專輯中的「雙人枕頭」，出版過二十幾張台語流行老歌金曲，將在演唱會中重現演唱。演唱會門票今（10）日開賣，王建傑與主辦單位南星娛樂總導演楊耿明在農曆年前展開暖身活動，南星娛樂董事長也是此次演唱會總導演楊耿明表示，開賣後，也會展開各地廟宇以及各大商圈的宣傳活動，與歌迷朋友博感情。