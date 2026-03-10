我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨今（10）日公布台北市大安文山區議員初選結果，現任議員簡舒培、王閔生分居前兩名，新人劉品妡、陳聖文也順利出線，名嘴徐嶔煌則落馬。劉品妡是國安會現任副祕書長趙怡翔擔任市議員時的執行長，將接棒參選，陳聖文2022年首度參選敗選，今年捲土重來，去年還到國民黨中央送「蘭嶼核廢料水」搶曝光，而當時在黨中央接招的國民黨前發言人楊智伃酸，連送水瞎咖陳聖文都可以過關，可能代表民進黨參選台北市長的鄭麗君要害怕了。陳聖文是台灣仁本服務集團創辦人陳原之子，去年8月，陳聖文聲稱要帶國民黨送給選民的礦泉水到蘭嶼核廢料貯存場，再帶回台北給國民黨人喝，藍營回嗆，「如果拿回來我們敢喝的話，你們要蟾蜍跳跳回蘭嶼嗎？」2天後，陳聖文到國民黨中央送水，楊智伃收下水，並直接在鏡頭前喝下，陳聖文則酸，你想喝不代表民眾想喝，接著陳聖文匆忙離開。楊智伃今評論，民進黨初選，連「送水瞎咖」都可以過關，台北市從市長到議員的整體布局，已經陷入困境。「在『送水哥』來送水、被我扣殺之前，他不過是一位曾經落選的看板王；如今卻成為民進黨台北市黨部提名的議員候選人。從這樣的人選可以看出，民進黨在台北市的整體布局，從議員到市長參選人，其實都面臨極大的壓力與困境。看到這樣的議員候選人陣容，鄭麗君應該真的會開始害怕。」楊智伃說，鄭麗君本來就缺乏扛起責任的肩膀，也看不出有為大局、為市民承擔的態度。如果真的參選市長，還要跟一群奇奇怪怪的「瞎咖」綁在一起，恐怕只會更加「皮皮挫」，「一場本來就不可能贏的選戰，現在還要拉低自己的形象與格局。說真的，鄭麗君恐怕真的該開始擔心了。」