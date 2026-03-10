我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕明展開11天訪美行程，國民黨立委牛煦庭今爆料，接獲僑界陳情，指僑委會私下向僑民表示，不要出席盧秀燕與僑界餐敘。對此，僑委會委員長徐佳青向《NOWNEWS今日新聞》嚴正駁斥，表示「我個人從來不知道有這種事情，無端指控，真的是欲加之罪」，要求指控者拿出具體證據，否則就是造謠抹黑，更要求牛煦庭具體指出人事時地證據，否則向僑委會道歉。盧秀燕明深夜展開11天訪美行程，定調深化城市交流、關心僑胞和鞏固增進台美情誼。根據《ETTODAY》報導，藍委牛煦庭稱接到僑界陳情稱，盧秀燕與僑界交流消息被僑委會得知後，有僑民接到僑委會「關切」訊息，希望不要出席華府僑宴，讓他們相當不滿，反而邀請更多僑界人士出席。牛煦庭也批評，僑委會對不同政治立場可能存在差別待遇，中華民國外交處境嚴峻，如果僑委會搞黨派之分，只會讓僑民對政府更加灰心。徐佳青則向《NOWNEWS今日新聞》記者嚴正駁斥，「我個人從來不知道有這種事情，無端指控，沒名沒姓，真的是欲加之罪！請指控者具體提出證據，否則就是造謠抹黑，請國民黨發言人不要無端指控散佈謠言！」徐佳青說，自己今天上午才剛從紐澳出差兩週返抵國門，這個社會不該縱容無端造謠！這種指控真的讓人覺得非常惡質，他們沒有做任何影響民間僑團自主活動的事情，請牛煦庭具體指出人事時地證據，否則請向本會道歉。