▲古林在陳傑憲的貼文中留言「謝謝邊牧」。（圖／翻攝自IG@hsien_1994）

「台灣隊長」陳傑憲在2026世界棒球經典賽中，第一戰對上澳洲時就被觸身球擊中，導致手指骨裂，最後在與韓國交手時，不顧受傷上場代跑，替中華隊拿下寶貴一分，他今（10）日也在IG發文，「有些故事雖然不完美但足夠動人」，除了感動球迷之外，調皮的古林睿煬還留言「謝謝邊牧」把許多球迷逗樂。陳傑憲賽後於IG發文，「有些故事雖然不完美但足夠動人，辛苦了Team Taiwan。」他在第一戰中就因為被觸身球擊中導致手指骨裂無法再上場，雖然如此，陳傑憲仍在與韓國的對戰中貢獻自己的「腳力」，於延長賽時上場代跑，替中華隊拿下一分。許多人都被陳傑憲拚盡全力的態度所感動，紛紛留言，「台灣隊長難波萬」、「都是勇敢的台灣囝仔」、「感謝台灣隊長」、「最讚的隊長」。有趣的是，古林睿煬寫下「謝謝邊牧」讓球迷發笑，直呼他根本是活網仔，很知道球迷之間的用語，因為陳傑憲的領導能力，加上極度渴望上場、停不下來又熱血的性格，被球迷戲稱超像邊境牧羊犬。事實上，在陳傑憲受傷後，鏡頭如果有拍到他，都是在跟隊友討論戰術，有時做出投球動作，有時做出打擊動作，當時身旁剛好就坐著古林睿煬，有網友替他們做旁白，「古林睿煬表示『學長你可以先停一停嗎』。」