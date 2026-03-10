我是廣告 請繼續往下閱讀

日本岡山縣在每年2月都會舉行「西大寺會陽」（俗稱「裸祭」），由數千名男子身穿日本傳統兜襠布來爭奪寶木。不過今年舉行時傳出，有3名參加男性在活動中重傷陷入昏迷。據當地警方表示，其中一名48歲男性傷者已經死亡。據岡山縣官方觀光網站介紹，「西大寺會陽」俗稱裸祭，為日本三大奇祭之一，更被列為日本國家指定重要無形民俗文化財。每年在2月第3個星期六於岡山市西大寺觀音院舉行，在舉行時會由數千名男子身穿日本傳統兜襠「褌」，爭奪兩片被認為能招來福氣的「寶木」。根據讀賣新聞、山陽新聞等日媒報導，今年的活動於2月21日晚間登場，主辦單位表示，當時約有1萬人參加這場活動。其中3名參加在岡山西大寺觀音院舉行的「西大寺會陽」的男子，在參加活動時受到重傷陷入昏迷。據當地警方表示，收治一名48歲上班族高谷純的醫院告知，高谷純在當天死亡，死因為腦部缺氧。警方指出，當天投下寶木不久之後，高谷純被發現倒在激烈推擠的人群當中，研判可能是遭到群眾擠壓導致呼吸困難，進而引發缺氧。當地警方說明指出，當時重傷的另外兩人中，一名居住在美作市的42歲男性已在事故4天後恢復意識，另一名58歲男性則仍處於昏迷狀態。此外，在這次祭典當中，另傳出3人受傷。警方目前正就事故的詳細原因展開進一步調查。