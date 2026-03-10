我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年夏天湖人老闆決定不跟LeBron James商討續約和未來時，已經嚴重羞辱LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

▲LeBron James在場上做了太多工作和帶隊者角色，他從不是一個以進攻得分或傳球助攻為主的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA金塊客場126：129被雷霆後衛Shai Gilgeous-Alexander三分絕殺，這場比賽光是看金塊中鋒Nikola Jokic決戰Shai Gilgeous-Alexander，兩大MVP球星神仙打架高端戰局就值回票價。不管LeBron James有沒有出賽，是否傷停，上場比賽打得出不出色，甚至今年夏天他會不會離開湖人？湖人願不願留下LeBron James？LeBron James最終會決定加入那一支球隊，所有媒體+球評+網友+詹黑總是樂此不疲，緊迫釘人。1、LeBron James傷停兩場，湖人2連勝，今年球季當LeBron James沒出賽，Austin Reaves+Luka Doncic同時出賽，湖人戰績9勝2敗，勝率8成1。數據呈現很真實殘酷，但LeBron James今年場均21.5分+7助攻，投籃命中率5成，這是二線球星水準以上表現，任何一支球隊把這樣一名球員拿掉，球隊戰績和戰力表現都出色，你相信這邏輯和數據呈現？我是不信。2、美國媒體最新猜測爆料，如果LeBron James未來願意改打替補，不爭先發，湖人今年夏天或許會考慮留下LeBron James。LeBron James今年夏天99.9%不會留湖人，那跟薪資無關，也跟先發替補角色無關，LeBron James過去23年生涯都擁有「主導權」和「決策權」，他不會允許決策權落入任何人手裡。2025年夏天湖人老闆決定不跟LeBron James商討續約和未來時，已經嚴重羞辱LeBron James，他是無法也不會忍受這樣的對待。LeBron James整個生涯2010年夏天決定離開騎士，把天賦帶到邁阿密，2014年決定離開邁阿密回家加盟騎士，2018年決定離開騎士前往湖人，過去連續三個賽季跟湖人簽下1+1合約，擁有交易否決權，全都是自己決定。熱火傳奇「NBA教父」Pat Riley面對LeBron James都沒有話語權，2014年夏天當LeBron James決定離開熱火加入騎士，Pat Riley只有錯愕、啞口無言，毫無挽回和商議空間。今年夏天LeBron James願不願留在湖人，那已經跟薪資和湖人態度無關，湖人去年就決定收回發牌權，今年夏天LeBron James會決定自己發牌，這是他過去23年NBA生涯一直在做的事。3、NBA球評Channing Frye透露：如果LeBron James想耍數據，顛峰的他每場可以砍進40分，那些網路小白或詹黑得搞清楚狀況和真相。Channing Frye曾是LeBron James隊友，退休後擔任NBA球評理性客觀精準，不譁眾取寵，更不是搶流量製造衝突跳樑小丑。LeBron James跟所有專注在進攻得分球星不同，他是個組織者，永遠以傳球做為第一優先。他也能抓下很多籃板，但LeBron James除了要控球帶動比賽節奏，還要投入防守成就隊友與團隊，LeBron James在場上做了太多工作和帶隊者角色，他從不是一個以進攻得分或傳球助攻為主的球員。傷停兩場還有滿滿新聞，上場或不上場都是話題焦點，不管是詹黑還是詹蜜，不論是NBA球迷還是非球迷，LeBron James從不讓人失望無聊。