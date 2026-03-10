我是廣告 請繼續往下閱讀

今年「那瑪夏賞螢暨水蜜桃季」將於3月20日至4月30日登場，高雄市長陳其邁今（10）日出席推廣活動。陳其邁穿上布農族服向大家宣告，2026那瑪夏賞螢季將於3/20正式開跑，並且大力推薦那瑪夏堪稱「神仙住的地方」，滿山螢光被螢火蟲環繞的體驗，千萬不可錯過。陳其邁致詞表示，多元族群、共榮發展是高雄最美麗的風景，那瑪夏賞螢季更是人生一定要造訪一次的生態盛事，歡迎民眾前往體驗。在滿山螢火點點的夜晚，感受彷彿置身神仙幻境般的自然景觀。那瑪夏區公所指出，那瑪夏擁有多達15種以上的螢火蟲，今年共規劃南沙魯、舊民權、拉比尼亞及達卡努瓦等四條賞螢步道，並貼心提供接駁專車服務。賞螢門票從250元調降至200元，2歲以下還免門票，賞螢票券亦附抵用金，可於部落市集購買特色美食或特產。活動期間的週休二日及國定假日，安排有小朋超愛的免費氣墊水上城堡和漂漂河活動，亦規劃賞螢半日遊及一日遊程。四月份的每週六和連假期間下午16：00-18：00，特別安排原住民知名樂團、歌手演唱以及文化樂舞展演。部落還會設有兩座6米高的大型迎賓螢火蟲娃娃，及兩座4米高的水蜜桃造型氣球，希望民眾打卡留念享受在那瑪夏的愜意時光。高市府原民會主委阿布斯表示，市府今年挹注那瑪夏賞螢季經費將近300萬元，為歷年最多，邁市長為了促進那瑪夏經濟，將原本15萬元的振興豐樂券加碼至30萬元，面額50元，總共6千張，希望市民朋友可以到那瑪夏消費，多多支持部落產業。前往山區賞螢，提醒民眾要遵守不干擾、不捕抓、不照射、沒有光害準則，更要記得不隨意棄置垃圾與製造光害，歡迎大家安排那瑪夏賞螢之旅。此外，4月至6月正逢那瑪夏水蜜桃盛產季節，民眾前來賞螢之餘，也能品嘗最新鮮、多汁的水蜜桃。活動詳情可至「那瑪夏賞螢季」官方臉書粉絲團查詢。