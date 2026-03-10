我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高虹安率竹市府團隊參訪台中，與盧秀燕的台中團隊相見歡。（圖／台中市政府提供，2026.03.10）

新竹市長高虹安今率市政團隊參訪台中綠美圖，並與台中盧秀燕餐敘，兩位女力市長相見歡，除了兩位市長是好姐妹，兩座城市也是姐妹城市。盧秀燕透露媽媽就是新竹人，許多市民對高虹安先前承受的莫須有委屈有目共睹，如今司法已還給她公道，新竹親友對高虹安的施政成果相當有感。台中綠美圖由普立茲克獎得主妹島和世與西澤立衛的 SANAA 事務所設計，是結合8個白色方盒子的透明玻璃帷幕建築，去年10月試營運以來，成為網美打卡熱點，尋求連任的高虹安今（10）日率市政團隊前來參訪，中午與盧秀燕餐敘並進行市政交流。盧秀燕透露自己的媽媽是新竹人，自己從小最念念不忘的，就是新竹市場裡賣的杏仁糕。且台中和新竹關係密切，有許多台中市民每天往返新竹或竹科上班。盧秀燕說，年輕女性市長有新的施政觀念，格外重視民生議題，自己在新竹有不少親友，對高虹安的施政成果相當有感，新竹市民對高虹安先前承受的莫須有委屈也有目共睹，如今司法已還她公道，高虹安這幾年持續推動新竹建設及社會福利發展。期盼未來台中及新竹兩市，能在市政上有更多合作及交流高虹安也期望未來兩座城市能有更多市政交流，一起推動城市發展，也祝福盧秀燕到美國推動城市外交一切順利。