我是廣告 請繼續往下閱讀

永豐金控今（10）日舉行法人說明會，由於去（2025）年自結稅後淨利達265億元，年成長19.2%，連續第3年創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.97元，投資人也關切今年股利政策，財務長許如玫表示，配發率應該可維持去年水準，同時將以現金為主。總經理朱士廷也說，總股利增加可以期待，只是將以現金派發為主。由於去年永豐金現金、股票股利各0.91元、0.34元，法人預估，若維持去年配發率，今年現金股利有望挑戰1元以上。永豐金去年不僅稅後淨利、淨收益等財務數字全面創新高，還展現了強大的併購能力和跨區域資源整合的成果。去年股東權益報酬率（ROE）上升至11.50%，2025年整體淨收益743.9億元，亦創歷史新高，主要受惠於美元資金成本降低與併入Amret、京城銀行的貢獻，利息淨收益年成長48.5%達383億元。朱士廷指出，永豐金去年積極擴展版圖有成，隨著Amret於去年1月15日加入永豐銀行、京城銀行於10月1日成為金控子公司，以及台灣匯立證券10月20日正式併入永豐金證券，一年內完成3大併購案為永豐深化金融服務布局的重要進展，將有助於推動集團跨區域及跨業務的資源整合，進一步加強長期競爭力與獲利能力。京城銀行併入金控僅1季，已為金控貢獻了12.2億元的長投收益，資產品質穩定，銀行逾放比率為0.02%，備抵呆帳覆蓋率為6144%。永豐銀行2025年稅後淨利達194.6億元，年增11.7%，ROE為10.1%。永豐銀行總經理莊銘福表示，強勁的獲利成長主要由利息淨收益，年增43.4%，還有手續費淨收益年增15.7%的推動。由於美元資金成本降低與併入Amret的影響，計入FX Swap後的調整後淨利差（NIM）上升至1.41%。財富管理手續費淨收益年增17%，主要來自保險銷售佣金的成長。資產品質穩定，合併逾放比0.19%，備抵呆帳覆蓋率為769%。永豐金證券2025年稅後淨利為64.7億元，年增11.0%，創歷年新高，永豐金證券總經理蘇威嘉表示，主要是受惠於經常性淨收益穩健成長創新高，且資本利得大幅成長。雖然台股經紀手續費淨收益受到台股交易量影響而僅小幅成長，但泛財富管理手續費淨收益包括複委託、基金、借券等服務，年增長15%，帶動經常性淨收益創新高、ROE上升至16.5%。至股利政策方面，財務長許如玫表示，去年京城銀行加入，各子公司獲利表現優異，上繳股利金額都增加滿多的，股利發放原則仍要考慮子公司未來發展需求，保留適度資本，若以配發率來看，應能維持去年水準。同時，由於與京城銀行合併時已有增資，股本約增加9.1%，今年股票股利會酌降，現金部分會提高。對於市場關注現金股利是否能超過1元以上水準，總經理朱士廷說，現在現金比較充裕，會以派發「現金」為主，前幾年股票股利較多，今年會降低比例，希望有好的回報給股東，讓股東對永豐金寄予持續性、穩定性、成長性的期待，「總股利增加可以期待」。針對永豐金是否也會併購壽險業？朱士廷指出，已組成壽險小組，一直有在研究中，但去年完成3大併購案後，今年的業務重點在於深化併購後的綜效，他強調，合併不是電器插座插上就能用，還需要一段磨合，今年把綜效做好。