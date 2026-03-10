我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事於10日持續在東京巨蛋舉行。已確定以分組第一晉級8強的日本武士隊，在今晚對陣捷克隊的比賽中選擇變陣調整。陣中頭號球星大谷翔平（31歲）並未出現在先發名單，而至今打擊陷入低迷的近藤健介也首度退居板凳。日本隊總教練井端弘和在賽前記者會中，針對陣容調整做出說明。他特別提到本次賽會尚未敲出安打的強打近藤健介：「他並沒有因此垂頭喪氣，對於職棒球員來說，打出首安固然非常重要，但適時的休息與調整也是必要的。」除了近藤健介外，看板球星大谷翔平今日也確定先發「溫存」。為了填補戰力空缺並測試陣容，周東佑京與牧原大成今日分別以「第7棒中外野手」與「第9棒二壘手」的身分，迎來本屆賽事的首次先發。日本隊今日派出中日龍隊的強投髙橋宏斗掛帥先發。儘管日本隊已鎖定晉級資格，但全隊目標一致，力求以4連勝的完勝姿態結束首輪賽事。完成今日賽事後，日本隊將轉往美國邁阿密，預計於台灣時間15日（當地時間14日）進行半準決賽。屆時，日本隊將遭遇D組第二名的強敵，極有可能是多明尼加或委內瑞拉兩支南美勁旅。目前C組局勢已定，日本隊穩居第一，韓國隊則以分組第二名的身分同樣取得前往美國的門票。今晚的台捷大戰，日本隊在主力輪休的狀況下能否延續不敗金身，成為球迷關注的焦點。