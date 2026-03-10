美國與以色列襲擊伊朗掀起一系列連鎖反應，由於全球油價高漲，川普政府不得不給予印度政府30天豁免，讓印度重新購買俄羅斯石油。川普政府過去一年來一直在努力切斷俄羅斯石油的獲利管道，好不容易成功讓印度轉向減少購買俄羅斯石油，但隨著中東戰火持續，川普政府只能親手把印度又重新推回俄羅斯石油的懷抱。
根據《CNN》報導，印度一直是俄羅斯石油最忠實的客戶之一，川普政府經過一年多努力，祭出關稅威脅與制裁，終於讓印度大幅減少了對俄羅斯石油的進口，轉而從中東地區獲取石油。然而，隨著油價因伊朗戰爭高漲，中東石油出口在荷姆茲海峽受阻，別無選擇下，印度現在又回去購買俄羅斯石油，美國還必須承諾給予印度30天豁免。美國財政部長貝森特表示，此舉是為了「確保石油繼續流入全球市場」，且不排除進一步解除對俄羅斯石油的制裁。
根據能源市場情報公司Kpler的數據，截至上週五，約有1.3億桶俄羅斯原油在海上沒有明確目的地，「其中一些原油可以相對迅速地被重新運往印度港口」，Kpler的分析師里托利亞（Sumit Ritolia）預測，印度將回到制裁前的水準，大量從俄羅斯購買40～45％所需原油。
雖然俄羅斯沒有能力完全填補海灣國家癱瘓造成的國際石油缺口，但莫斯科現在有動力最大限度地提高產量，並且有籌碼在市場上爭取獲得溢價。
印度媒體：俄羅斯成中東戰爭大贏家
印度《新德里電視台》報導指出，美國放寬對俄羅斯石油的制裁，克里姆林宮如今已經佔據了有利地位，成為中東衝突擴大的主要受益者之一。俄羅斯總統蒲亭本來要為了如何繼續籌措戰爭資金苦惱，但川普政府卻奉上一個從天上掉下來的解決方案。
俄羅斯前能源部副部長、現流亡海外的俄羅斯異議者米洛夫（Vladimir Milov）表示，「突然間，莫斯科收到了份禮物...他們找到了自己的生命線，如今俄羅斯官員非常、非常高興」。
克里姆林宮發言人佩斯科夫上週五表示，「俄羅斯過去是、現在也仍然是可靠的石油和天然氣供應國」，這話聽起來就像是在推銷俄羅斯石油。克里姆林宮顧問德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）則是幸災樂禍地指出，歐洲切斷與俄羅斯能源的聯繫是「一個戰略錯誤」。
由於中東戰火推升能源危機，過去在西方國家制裁下只能折價出售的俄羅斯石油，如今揚眉吐氣，可能會變成能夠溢價售出的搶手貨。
