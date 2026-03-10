我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊開戰，引發國際油價飆漲， 原油期貨價格一度逼近每桶120美元，也是自2022年以來首次突破100美元大關，市場擔心通膨危機再起。對此，兆豐金控董事長董瑞斌今（10）日表示，油價影響到物價有3個月遞延時間，預期5月才會顯現，但最終結果還是要看美伊戰爭發展。至於台灣因有緩漲機制，在政府調控之下，油價漲幅會小一些，但這在油價短期飆漲抗物價才有用。董瑞斌說，若觀察油價對物價影響的過程，從油價上漲那一刻開始，會先影響進口價格，再來影響生產者物價，接下來就是消費者物價，影響過程大約3個月左右，也就是說這波油價對物價的影響，大約在5月會顯現。只是，5月又剛好碰到新任聯準會主席華許上任，而聯準會判斷通膨是參考PCE（個人消費支出物價指數），而非CPI（消費者物價指數）前者還考量消費者的「替代效應」，能反映家庭在面對通膨時的真實調適能力，也因此，PCE上漲就真的是物價明顯上漲。目前美國失業率約在4.2%至4.3%之間，他指出，若通膨壓力持續，降息空間將受限。若油價持續高漲，通膨壓力將在5月新任聯準會主席華許上任時顯現，也將成為他上任後首個考驗。至於台灣物價部分，他認為，因為有緩漲機制，在政府調控之下，油價漲幅會小一點。不過，如果物價一去不回頭，緩漲油價是錯誤的，就目前來看，由於戰事導致短期油價飆漲，緩漲對抗短暫物價波動是有用的。他也強調，目前最重要關鍵美伊戰爭是短期還是長期，大家都希望油價波動短期可以消失，只是如果戰事拉長，台灣的緩漲機制也不是完全不漲，也會參考日韓的漲幅。