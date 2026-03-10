我是廣告 請繼續往下閱讀

遭踢爆租豪包養網紅！梁為超回應了

《鏡週刊》今（10）日報導，現年52歲的桃園市4連霸的議員梁為超疑似包養寫真網紅許玲玲，不僅租豪宅給女方住，送精品包、給錢不手軟，每月還會再匯20萬生活費；對此，前桃園市議員王浩宇爆料，梁為超家經營旅館，本來就有一定的經濟基礎，地方都知道。王浩宇今（10）日在臉書發文寫道，雖然自己被梁為超罷免，但政治人物如果已經單身，那私人感情就是個人事務，「他要喜歡誰，不喜歡誰，只要沒有違法，都是他自己的事。」王浩宇接著表示，至於梁為超的錢從哪裡來的，「地方上都知道，其實為超家經營旅館，本來就有一定的經濟基礎。這個討論蠻無聊的」，基本上梁蠻關心教育議題，也不是非常深藍的議員，還是會連任的。梁為超回應，與前妻已於2年前完成離婚手續，與許女僅是認識的關係，並沒有包養，也沒有提供住處或金援，更不曾到許的住處找她，單身之後的感情生活屬於個人私領域，謝謝大家關心。