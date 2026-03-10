我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前搭乘專機赴日本東京巨蛋，觀戰經典賽，引起在野黨攻擊，卓榮泰今（10）日赴立院進備詢，國民黨立委王鴻薇也對此提出質疑，雙方唇槍舌戰。對此，民進黨立委林月琴則反問，「鴻薇，那你有去中國的單據嗎？」林月琴表示，卓榮泰上週六自費包機到日本為台灣隊加油，全程依相關規範申請、辦理，所有費用都是院長全額處理，行政院與相關單位也強調，一切依法辦理，沒有任何的違法與特權。林月琴提到，行政院都已經說明，卓榮泰也在質詢台上再三澄清，王鴻薇還是不但一直跳針、甚至拍桌怒嗆，要求卓揆提出私人自費的具體單據。林月琴質疑，卓榮泰自費去日本幫台灣加油被在野黨批評成這樣，「那你們國民黨集體去中國見統戰高官，難道不用和國人說明錢哪來的？單據在哪？做了什麼嗎？為何不敢討論民進黨提案的國安法案，讓立法委員赴中必須報備、向社會說明？」林月琴直言，一個是去幫台灣加油、一個是去跟中國握手，誰更需要被監督，誰真正愛台灣，一目瞭然，今天阻礙我國官員出訪的國家是中國，結果是誰在應和中國，打擊台灣？