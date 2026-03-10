我是廣告 請繼續往下閱讀

3月8日是國際婦女節，謝佳憲董事長正式宣布由氣質女星陳意涵擔任「妮芙蕾澎怦針」品牌代言人。適逢她主演電影《陽光女子合唱團》全台票房正式突破7億元大關，氣勢如虹的人氣與關注度，為此次代言記者會再添強勢話題。向來以自然、陽光、率真的形象深植人心，陳意涵多年來在戲劇與電影作品中，始終展現健康自信的女性樣貌。《陽光女子合唱團》以溫暖勵志題材感動無數觀眾，票房持續飆升，不僅證明她的市場號召力，更再次鞏固「陽光女神」形象。陳意涵談到此次首度代言醫美產品，她坦言：「我對代言非常謹慎，尤其是醫美產品。真正了解妮芙蕾澎怦針的研發理念與臨床安全數據後，我才安心決定合作。它給我的感覺不是誇張改變，而是安全、有效、自然地找回最好的自己。」在妮芙蕾上市記者會上，品牌代言人陳意涵分享了自己的實際體驗：不腫不痛不瘀青，自然到讓人超安心。她笑說，自己在施打妮芙蕾之後，幾乎沒有腫脹、沒有疼痛，也沒有瘀青，恢復狀況非常好，甚至當天就可以直接去跑步運動，完全不影響日常生活。她說若是會影響我熱愛運動的日常，就不會選擇做。陳意涵也表示，整個療程過程讓她感到非常安心，而且施打後的效果非常自然、細緻，在鏡頭前依然可以保持最真實、最自然的自己。她的真實分享，也讓現場來賓更深入了解妮芙蕾帶來的自然與安心感。妮芙蕾澎怦針主打「自然澎潤、膠原再生」概念，強調安全性、專業醫療評估與自然效果，為現代女性提供溫和且有感的保養選擇。品牌表示，選擇在電影票房破7億的高光時刻宣布合作，是希望將正能量與女性力量完美結合，讓「自然自信」成為當代女性的新標準。記者會現場以純淨光感設計呈現「自然光采」主題，陳意涵以簡約優雅造型亮相，分享她對女性自信與保養觀的看法。她表示：「年齡不是對手，壓力才是。只要找到適合自己的方式，每個階段都可以很漂亮。」在婦女節這個象徵女性力量的重要日子，票房破7億的光環與首度醫美代言雙重加持，陳意涵與妮芙蕾的合作，無疑成為2026年開春最受矚目的品牌話題。