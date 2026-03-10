我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德上週於「健康台灣推動委員會」會議中裁示，自今年起暫停現行藥價調查三年，期間將全面盤點藥品供應體系，並同步檢討藥價制度與資源運用方式。產業界各公協會對此表示支持，並期待政府在制度盤整過程中持續納入產業實務經驗，使後續改革更貼近市場運作與臨床需求。後衛生福利部重申，此次暫停的是藥品費用支出目標制（DET）藥價調查，並不影響專利到期後藥品依現行制度進行合理價格調整。石崇良部長日前接受媒體受訪時進一步闡述，指暫停DET藥價調查目的在於全面檢視制度，相關節省資源將專款用於健保藥品支出，包括新藥納入、不敷成本及必要藥品價格調升及支持本土學名藥發展，以兼顧供應穩定與病患用藥需求。各公協會表示，DET制度已實施逾十年，期間藥品市場結構、供應模式與成本條件已有明顯變化，但DET基期值長期未重新調整，確實已有檢討與優化空間。未來若依政策方向修正藥價調整作業辦法，並同步推動DET制度改革，將有助建立更具彈性與可預測性的藥價治理架構。針對未來藥價政策方向，各公協會表示支持在未來三年原則上不進行全面性的藥價調降，以避免對現有供應鏈造成額外壓力。同時強調，藥價治理不應僅停留在「壓低價格」的思維，而應建立一個以品質、療效、供應穩定及合理負擔為核心的新治理架構。唯有如此，才能確保臨床治療不中斷，並維持藥品供應的長期穩定。各公協會強調，DET後續改革涉及藥品供應安全、產業發展與病患權益，期待政府建立持續且具制度性的溝通機制，與產業、醫療專業及病友團體共同討論制度優化方向，在兼顧供應韌性與國際接軌下，落實「健康台灣」以病人為核心的政策目標。中華民國西藥代理商業同業公會中華民國西藥商業同業公會全國聯合會中華民國開發性製藥研究協會中華民國製藥發展協會台北市西藥代理商業同業公會台灣研發型生技新藥發展協會台灣藥品行銷暨管理協會臺灣製藥工業同業公會社團法人台灣生物產業發展協會社團法人中華民國學名藥協會