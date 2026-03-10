我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次「雲林良品館」整合10家優質企業及各鄉鎮農會，努力開通國際通路。（圖／雲林縣政府網站）

▲張麗善指出，雲林良品去年與東京電視購物台簽署合作備忘錄，為深耕日本市場打下基礎。（圖／雲林縣政府網站）

2026年東京國際食品展今（10）日開幕，雲林縣長張麗善率領縣內優質業者與農會組成「雲林良品館」強勢出擊。東京食品展為世界三大食品展之一，匯聚來自75國、超過3000家參展商，台灣館則有15個縣市、194家廠商共同參與。張麗善縣長強調，「雲林良品」代表安全、高品質的國際競爭力，不僅要展現雲林作為「台灣糧倉」的農業實力，更要藉此國際舞台讓世界看見雲林的農業價值。本次「雲林良品館」整合10家優質企業及各鄉鎮農會，包含馥得力、元進莊、斗南鎮農會及新湖合作農場等單位，還有如結球萵苣、金鑽鳳梨，以及苦茶油、冠軍滷肉飯等多元加工食品。業者卯足全力在四天的展期中開拓國際通路。張麗善指出，雲林良品目前在台已建立超過13000個行銷點，成功進軍韓國、星馬及中東市場；去年更與日本東京電視購物台簽署3000萬台幣的合作備忘錄，為雲林農產品深耕日本市場打下基礎。雲林縣農業處長魏勝德表示，雲林縣長期穩居台灣農業產值第一，本次參展目標是將最頂級的農產與加工品推向國際，透過與全球買家直接洽談，期望能爭取更高額的國際訂單，深化台日農產貿易關係，推動雲林農產品進入日本連鎖超市等長期合作通路。未來，縣府將持續推動農產品外銷計畫，讓「雲林良品」品牌持續發光發熱，成為台灣優質農業的國際最佳代言。