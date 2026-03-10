我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張藝興被爆料遭到中國封殺一年，線下活動被冷凍。（圖／翻攝自微博）

中國歌手張藝興是韓團EXO的成員之一，不過早在2022年合約到期時他就單飛不參與團體活動，然而去年他又宣布回到團體一起活動，還推出了專輯、新曲，不過演唱會、見面會時卻總是不參與，讓粉絲看不懂操作。近日他被爆出遭到中國「軟封殺」，因為他沒有向中國話劇院報備就前往韓國參加EXO行程，導致他在中國的線下演出遭到冷凍1年，針對相關傳聞，工作室已經出面否認，不過仍然掀起許多網友討論。張藝興被爆料遭到中國「軟封殺」，處罰內容為「暫停一年所有線下演出審批」，範圍包含晚會、商業活動與綜藝節目錄製，事件和他原本計畫在2025年底前往韓國參加EXO粉絲見面會有關，因為他在出發前沒有向任職單位中國國家話劇院報備，引發雙方爭議。不過在EXO演出當天，張藝興突然以參加劇院重要活動為由缺席行程，但仍傳出與中國國家話劇院協商破裂，甚至被指單方面解除聘用關係，進而引發文旅相關部門處罰，不過相關說法目前並未獲得官方證實。面對外界傳言，張藝興工作室於昨（9）日晚間發布聲明，稱藝人從未涉及任何違法行為，並嚴正否認「劣跡藝人」或「被封殺」等說法，工作室表示，相關內容屬於惡意誹謗，目前已委託律師處理，並保留追究法律責任的權利。至於近期較少公開露面的原因，工作室解釋是因為張藝興今年1月初接受鼻炎手術，目前正處於術後恢復階段，需依照醫囑休養，因此暫時減少公開活動，此外，工作室也強調4月與5月的工作行程已正常規劃，藉此反駁「停演一年」的傳聞。