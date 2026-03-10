我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計今（10）日晚間從日本東京凱旋歸國，許多民眾和球迷已準備前往接機。本次世界棒壘球總會（WBSC）資深技術人員全程觀賽，中華民國棒球協會理事長辜仲諒引用多名長年觀察中華隊戰力的國際球探意見指出，中華隊打擊仍有提升的空間，這一次打擊能夠發揮的強棒多倚靠具美職經驗的球員，反觀投手則是表現超群、守備也是一流，辜仲諒因而提出五級棒球想法，並誓言不計一切代價，提升中華隊打擊能力。辜仲諒強調，攻擊是最好的防守，他將不計一切提升中華隊打擊實力，並全力投入五級棒球發展，安排國內資深教練及技術委員探討如何提高臺灣球員的打擊能力。棒球是臺灣國球，辜仲諒理事長於賽前勉勵中華隊，強調身穿中華隊球衣的榮譽感，期待選手全力以赴、維護臺灣的尊嚴，儘管最終無緣晉級八強，但球員們在比賽過程的奮戰與韌性，贏得全民掌聲。辜仲諒本次也特別飛往日本，全程陪同中華隊征戰東京巨蛋，更見證WBC舉辦六屆20年以來，中華隊首次扳倒韓國的歷史性一刻，直呼「這是一場非常痛快、讓所有臺灣球迷都感到驕傲的勝利。」辜仲諒賽後亦肯定選手用生命打球的拚勁，讓世界看見「永不放棄」臺灣棒球精神，儘管預賽已結束，也希望廣大球迷持續關注臺灣五級棒球發展，力挺中華隊在下一場國際賽事展現臺灣棒球的自信與實力。