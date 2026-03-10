我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3月8日經典賽台韓大戰，中華隊打贏韓國隊，張育成激動落淚。（圖／記者葉政勳攝）

中韓大戰太經典！「費仔」開轟奪熱點回看冠軍

八強激戰14日開打

▲「台灣隊長」陳傑憲面對韓國一戰，頂著左手指骨裂傷勢撲壘，讓全台球迷感動萬分，手上穿戴的JORDAN護手也被不少球迷注意到。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic），儘管中華隊最終抱憾未能闖進複賽，但永不放棄的奮戰精神已深深感動國人。根據中華電信今（10）日公布的最新數據，3月8日中華隊出戰韓國，在延長第10局以5:4險勝的超級戰役，帶動Hami Video付費用戶同時收視人數狂飆，最高峰落在「費仔」敲出逆轉兩分全壘打的瞬間，收視超越2024世界12強棒球賽冠軍戰，更直逼2024巴黎奧運「麟洋配」金牌戰。中華電信MOD、Hami Video完整轉播本屆賽事，特別設立的「WBC經典賽專區」廣受球迷歡迎。官方統計指出，開賽至今最受歡迎的「獨家熱點回看」前三名，全由3月8日的「中韓大戰」包辦：「獨家熱點回看」功能可以讓球迷能一鍵重溫致勝時刻。此外，當天Hami Video互動聊天室更是彈幕滿天飛，單日聊天次數高達2025年MLB世界大賽G7道奇封王戰的3.5倍，萬名球迷在線上集氣，將強力應援直送東京巨蛋。隨著賽事進入白熱化，3月14日起將迎來八強激戰，球迷可持續鎖定Hami WBC 1~4台，一睹日本大谷翔平等頂級球星的巔峰對決。中華電信特別舉辦「中華感恩回饋挺Taiwan」活動。即日起至3月18日前，只要訂閱Hami Video電視運動館或MOD指定方案，並收視愛爾達體育1～4台、Hami WBC 1～4台等指定頻道連續超過5分鐘，即享抽獎資格，有機會拿走「Hami Point 666點」，共200名。中華電信也祭出優惠方案，行動與寬頻客戶獨享新租Hami Video電視運動館年約方案，每月只要129元；網路或APP申辦電視運動館90天方案為399元、180天方案699元。