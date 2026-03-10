美國、以色列對伊朗的戰事持續延燒，有消息傳出，美軍正在將駐韓的愛國者飛彈系統、薩德反飛彈系統，重新部署到中東。對此，韓國總統李在明表示反對，但也坦言殘酷的現實是，韓國的意見不會完全被接受。
據《韓聯社》報導，自美國與以色列上月28日對伊朗發動空襲以來，一直有觀點指出，美軍駐紮在韓國的反導彈系統會被調往中東，填補美軍導彈缺口。飛機動態追蹤網戰消息，從上月28日至本月10日，駐韓美軍2架C-5運輸機和11架C-17運輸機在京畿道烏山基地起飛。C-17平常會定期運送美軍武器裝備、兵力，去年6月美軍襲擊伊朗前也曾將兩套駐韓的愛國者飛彈運往中東，而機型更大的C-5近期頻繁起降，外界推測愛國者飛彈的調動規模可能比去年更大。
《華盛頓郵報》援引多名政府官員消息，美軍正在將部分「薩德」反導系統從韓國轉移至中東。若戰爭演變成地面站，恐怕駐韓美軍的陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）等地面武器和兵力也會被調往中東。
韓國總統李在明今在國務會議上表示，韓國軍費支出是全球第5大，相當於北韓國內生產毛額（GDP）的1.4倍，即使駐韓美軍戰力被外調，韓國對北韓遏制戰略依然穩固。政府期待駐韓美軍在維護韓半島和平與穩定方面全面發揮作用，並認為迄今已作出了貢獻。
不過，李在明也坦言，殘酷的現實是韓方的意見不會被完全接受，「根據局勢發展，駐韓美軍可能會根據自身軍事需求，向海外部署一些防空系統，我們已對此表達反對意見，但現實是，我們無法完全貫徹我們的立場。」
亞洲地區擔憂，若華府將威懾中國、北韓的軍力轉移到其他地區，恐會在留下防禦漏洞。
