▲證交所2月定期定額戶數前十名。（圖╱法人提供）

證交所2月定期定額統計出爐，投資人年終、紅包錢全進帳台股ETF元大台灣50（0050），單月月增4.6萬人居冠，定期定額戶數衝上84.3萬人新高；而高股息ETF定期定額則衰退，國泰永續高股息（00878）衰退1.4萬人敬陪末座，顯示定期定額長線投資，投資人已經變心出現大變化。法人分析，0050為純粹的市值型ETF，具有絕不錯過台股行情特色，去年全年繳交出38%的亮眼績效，大幅領先高股息ETF。對應觀察證交所2月最新開戶數，小資、新手父母人數同步大增，2月新增開戶8萬人中，0到19歲佔2.4萬人，20到30歲佔2.7萬人顯見紅包年終理財發威，青睞0050作為首選。同時，0到19歲新增開戶年增17.6%，居冠各年齡層，兒童存股也成不容忽視潮流。除了定期定額金額亮眼，0050也是低點加碼首選。近期受到美伊戰爭影響，3月4日、3月9日台股分別下跌1494、1898點，投資人越跌越買，統計0050兩日淨申購分別達270億、253億元，大幅超越近期熱門的凱基台灣TOP50（009816）與主動統一台灣（00981A）合計的87億、104億元。而近期要拆分的ETF股王元大台灣50正2（00631L）也受到資金關注，統計2日大跌，合計淨申購金額達76億。統計過往00631L前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，顯見投資人看好台股後市表現，積極加碼搶反彈。00631L預計於3月31日完成股價分割，屆時股價將重新回到20元左右，預計也將掀起交易熱度。