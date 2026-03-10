我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠婦女會舉辦一日雙訪公益活動。(圖／中油高雄煉油廠提供)

▲高雄煉油廠婦女會主任委員蔡秀美(左)到屏東伯大尼之家給予關懷與支持，並致贈慰問金，由院長許敏政(右)代表接受。(圖／中油高雄煉油廠提供)

▲高雄市大樹區星星兒基金會董事長林美淑(左)致贈感謝狀，由高雄煉油廠婦女會主任委員蔡秀美(右)代表接受。(圖／中油高雄煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠婦女會於日前，分赴高雄市大樹區及屏東縣，舉辦一日雙訪公益活動，以關懷社會弱勢族群。台灣中油公司煉製事業部高雄煉油廠婦女會一日雙訪公益活動，是由高雄煉油廠婦女會主任委員蔡秀美，率總幹事林麗玲及婦女會幹部，到高雄市大樹區星星兒社會福利基金會，以及屏東縣基督教伯大尼之家參訪，期透過實地瞭解與實際行動，為弱勢族群注入支持與關懷。中油公司煉製事業部高雄煉油廠婦女會主任委員蔡秀美表示，高雄煉油廠婦女會為關懷社會弱勢族群 並發揮婦女團體溫柔而堅定的社會影響力，乃舉辦一日雙訪公益活動，首站先到星星兒社會福利基金會，由董事長林美淑率隊歡迎，並致贈感謝狀，由蔡秀美代表接受，且瞭解該基金會以服務成人自閉症者為宗旨，長期投入自閉症者及身心障礙者的照顧服務，此次參訪不僅讓婦女會成員深入瞭解基金會的服務內容與現況，也與服務對象進行溫馨互動。隨後，高雄煉油廠婦女會再到屏東縣基督教伯大尼之家送上關懷與祝福，由院長許敏政接待，他說，伯大尼之家秉持尊重造物主天賦的生命的信念，長期照護智能障礙及多重障礙者，透過啟發其潛在能力並強化社會適應力，提供多元教養與生活支持服務。蔡秀美指出，婦女團體除了自我成長，也肩負關懷社會的使命，希望透過實際行動，讓更多人看見弱勢族群的需要，也號召更多女性朋友投入公益服務，持續發揮女力傳愛的精神，高雄煉油廠婦女會長期投入公益服務與弱勢關懷，未來也將持續規劃多元志願服務與社會參與行動，凝聚女性力量，共同為打造更溫暖、共融的社會而努力。