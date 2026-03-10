我是廣告 請繼續往下閱讀

高載客率、票價維持高檔 長榮寫單月歷年同期新高

農曆春節加上寒假 華航登歷年同期新高

星宇航空新機陸續交付 挹注客運營收

航空三雄今公布營收，長榮航空2月營收達190.02億元，華航集團則是183.73億元，雙雙刷新歷年同期最高紀錄。星宇航空2月營收48.18億元，月增率14%，年增率41%。長榮航空2月合併營收達190.02億元，與去年相較年成長13.96%，是歷年以來最好的2月單月合併營收；累計今年1月至2月合併營收達389.28億元，創歷史同期新高。長榮航空客運部分營收130.16億元，年增率為17.35%；受惠春節及228和平紀念日「請4天休16天」的黃金假期效應，全航線訂位表現亮眼。長程航線方面，美加航線掌握越南裔旅客春節返鄉需求，帶動訂位成長；歐澳航線則受到長假出遊熱潮，航班載客率達到9成以上；短程航線方面，東北亞航線需求尤為強勁，航班載客率接近滿載；東南亞航線平均載客率達9成，表現同樣亮眼；港澳大陸航線則在寒假與春節返鄉人潮帶動下，客源持續暢旺。在高載客率與票價維持高檔的雙重推動下，推升單月營收創歷年同期新高。為完善美東市場布局，自6月26日起將開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每週4班的飛航服務，採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了皇璽桂冠艙及經濟艙，還配備有「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，即日起民眾可至長榮航空官網訂位及購票。貨運營收達39.5億元，年增率為8.00%；受農曆新年假期影響，台港、大陸及越南市場整體需求減緩，長榮航空彈性調整策略，提高亞洲其他未休假市場收貨比重，並機動調整貨機運力配置；同時充分運用客機腹艙運能提升載貨率，整體貨運營收維持穩定表現。華航集團2月份合併營收為183.73億元，較上月增加3.22%，較去年同期增加14.57%，刷新歷年同期最高紀錄。客運營收122.39億元，較上月增加13.03%，較去年同期成長21.26%，亦創歷年同期新高，受惠於農曆春節與寒假旅遊旺季，以東京、名古屋、福岡、首爾、釜山等亞洲航線及澳洲等深受旅客喜愛，載客率達 9 成以上，預期相關熱潮也將延續至三月賞櫻季。華航網站明日起至4月2日將推出春季精選航線優惠 78 折起；同時推出峴港、溫哥華、西雅圖、布里斯本、舊金山等地2026年馬拉松賽事直達航班九折優惠，帶領跑者環遊世界，挑戰全球賽道。貨運方面， 2月貨運收入48.17億元，較去年同期成長6.57%。受惠於 AI 相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源需求逐步回溫，為整體市場提供穩定貨量支撐。華航持續密切關注國際情勢與航空貨運市場變化，機動調整航路，維持營運穩定，並充分運用客貨機運能，積極爭取包機與高價貨源，提升整體營收獲利表現。星宇航空2月總營收為48.18億元，月增率14%，年增率41%。前2月累計總營收達90.32億元，較去年同期成長18%。另，董事會今（10）日通過2025年會計師查核報告，2025年客運市場受到對等關稅不確定性，以及新機陸續交付之前置成本，全年稅後純益2.73億元，每股稅後純益（EPS）0.09元。星宇航空2月客運營收41.15億元，月增20%、年增37%，主要受惠於農曆春節及228年假帶動旅運需求，推升整體營收表現。貨運方面，受連續假期影響，市場出貨動能較1月放緩，整體艙位使用率相對下降，2月貨運營收為3.53億元，年增39%。航網佈局方面，星宇航空持續拓展台中-日本兩地市場。繼2月13日正式開航台中－宮古島航線後，將於3月30日開航台中－東京成田航線，並自3月31日起營運台中－熊本航線。自6月起，星宇航空將正式跨足韓國市場，除自6月1日開航台北－釜山航線外，亦同步於6月2日啟動台中－釜山直飛服務，採雙航點布局，提升台韓往返便利性。星宇航空並於8月1日正式開航首條歐洲航線—台北－布拉格航線。隨著新機陸續交付，星宇航空自夏季班表起提高市場運能，部分日本航線如東京、名古屋與沖繩航線，將放大為廣體機營運，滿足更多赴日旅客的期待並挹注客運營收；新加坡航線則改以A350-900執飛並同步銷售頭等艙，以回應商務客群需求。星宇將持續調整放大機型與增加班次，提升營運競爭力並提供旅客更豐富的航班選擇。