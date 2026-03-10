我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣家扶基金會北高雄家扶中心舉辦新春團拜聯誼活動，有歷屆主任委員、北高雄家扶中心主任吳瑞華、現任扶幼委員，以及社工、志工與會。(圖／記者黃守作攝，2026.03.10)

▲北高雄家扶中心扶幼委員會主任委員李奇倫致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.03.10)

▲北高雄家扶中心扶幼委員會主任委員李奇倫在會中帶領扶幼團隊宣示未來2年的4大願景。(圖／記者黃守作攝，2026.03.10)

▲北高雄家扶中心舉辦新春團拜聯誼活動，邀請高雄市小港區漢民國小舞蹈隊，由指導老師吳思岑(右1)帶隊到場表演。(圖／記者黃守作攝，2026.03.10)

台灣家扶基金會北高雄家扶中心於今(10)日，在高雄市岡山區享溫馨會館，舉辦新春團拜聯誼活動，北高雄家扶中心主任委員李奇倫將持續帶領扶幼委員會推動扶幼工作，以陪伴弱勢兒少翻轉生命。台灣家扶基金會北高雄家扶中心新春團拜聯誼活動，是由北高雄家扶中心扶幼委員會主任委員李奇倫主持，有歷屆主任委員、北高雄家扶中心主任吳瑞華、現任扶幼委員，以及社工、志工與會。北高雄家扶中心扶幼委員會主任委員李奇倫表示，他始終將「家扶」放在首要，因曾走過事業挫折的低潮，更能感同身受弱勢家庭面臨經濟困境的無助，但秉持勇於承擔的責任感與積極向上的態度，加上許多貴人的相助，成功走出低谷翻轉生命，他更將這份感謝轉化為助人的力量，不僅自己用心付出，更號召身邊親朋好友共襄參與公益活動。北高雄家扶中心新春團拜聯誼活動，由扶幼委員會主任委員李奇倫帶領扶幼委員上台，向與會志工隊成員互相團拜，期盼在新的一年，仍持續推動扶幼工作，關心偏鄉弱勢，以陪伴弱勢兒少翻轉生命。李奇倫在會中並帶領扶幼團隊宣示未來2年的4大願景，包括協助中心完成大寮服務處購地、增加中心助養人數、促進中心社工及志工隊與委員會情感交流，共創三贏的理念，以聚集眾人的智慧，建立一個制度完善與默契永續運轉的團隊，期藉助眾人的力量一同推動扶幼工作。聯誼活動也邀請高雄市小港區漢民國小舞蹈隊，由指導老師吳思岑帶隊到場表演，以慰勞辛苦的北高雄家扶中心社工、志工等，期盼新的一年推展各式扶幼工作如萬馬奔騰，提供弱勢家庭更完善的服務、陪伴弱勢兒少好好長大。