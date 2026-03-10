我是廣告 請繼續往下閱讀

中國全國人大將通過「民族團結進步促進法」，目的是將「民族團結」與「國家統一」法律化，並將台灣納入法律管轄範圍。對此，陸委會副主委沈有忠今（10）日強調，該法不僅具有「懲獨」意味，更是典型的跨國鎮壓與長臂管轄。他指出，中共已將「反獨促統」從口號轉化為具體的法律工具，若台灣人未促進民族團結或統一，中共便可宣稱進行合法打擊，光是2025年就已發生超過百起針對企業、官員及軍民的跨境鎮壓案例，預期2026年此類手段將持續擴大。沈有忠分析人大委員長趙樂際的談話重點，北京對台手段已從「反對台獨」升級為嚴厲「打擊台獨」，並透過「兩高」報告重新炒作富察案，將法律工具化。此外，中共計畫利用孫中山誕辰160週年等歷史契機，擴大邀請台灣各界人士赴陸，試圖透過歷史記憶操作促統。內部整肅方面，習近平近期對軍方的談話顯示，儘管高階將領整肅告一段落，但對解放軍的清洗行動仍未結束，持續強化「軍委主席負責制」以鞏固唯一領導。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳提醒，各界不應輕忽中共「十五五」規劃中關於促融與推進統一的佈局，北京未來將善用主場優勢、外交空間以及福建先行先試等手段，將過去的宣示落實為具體作為，即便這五年內不一定達成統一，但在反獨促統上的執行力道將明顯提升。