▲由於總統空軍一號專機平時停放於松指部內，軍方訂立《軍事營區安全維護條例》2025年8月1日後禁止拍攝松指部。（資料照／記者呂炯昌攝）

▲知名電商486先生秀照打臉王鴻薇，自己就是在松指部松山機場搭私人飛機去日本，但恐觸犯《軍事營區安全維護條例》。（圖／翻攝自陳延昶臉書）

行政院長卓榮泰8日赴東京巨蛋看球引發爭議，對此他多次強調是自費的私人行程。而此為台日斷交後，閣揆睽違54年踏上日本國土，綠營大讚是外交突破，而藍營則質疑公器私用，更砲轟從來沒有私人包機從松指部軍用停機坪出發。知名電商486先生今（10）日在社群平台秀照打臉藍委王鴻薇，自己也曾從松指部松山機場搭私人飛機去過日本。不過，根據去年8月1日實施的《軍事營區安全維護條例》」（簡稱營保法、營安條例），在松山機場內拍攝到松指部恐觸法，可處3萬到15萬元罰鍰。由於《要塞堡壘地帶法》公告只有22處，為彌補舊法之不足，《軍事營區安全維護條例》於2023年12月經立法院三讀通過後，國防部便積極著手研擬相關配套法規。2024年9月，國防部已訂定7項配套法規命令，並於2025年8月1日實施，將明確規範禁拍區域與標示。營安條例明確規範了「軍民合用場域」中屬於「軍事營區」的範圍，其中松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖等機場都名列其中。民眾如若未經軍方許可，在營區外對內部軍事設施進行拍攝、錄影等偵察行為，一旦被認定足以損害軍營安全，將面臨新台幣3萬至15萬元的罰鍰。營保法上路首月，傳出有航空迷、攝影迷在松山機場周邊拍攝飛機起降時，卻遭到軍方人員、警察勸離，甚至要秀出圖片檔案、證明沒有拍到營區，引發航空迷不滿。事實上，過往許多公務行程從松指部搭機的媒體與行政部門人員，經常會興奮對松指部內C-130運輸機、總統「空軍一號」專機、空勤總隊行政專機拍照，但空軍已於2024年要求從松指部搭機的媒體團、公務行程團，不得在機場內從事攝影行為，2025年8月1日營保法實施上路前，軍方也曾邀請媒體座談，希望多廣為宣傳，避免媒體與民眾觸法。松山機場去年9月在臉書粉絲團公布3個不能拍攝的A、B、C等3個地點，A與C點為台北航空站兩側的松指部飛機停放區域、松指部行政大樓，其中A點為空軍行政專機，包括總統「空軍一號」專機停放的機棚；B點為靠近高速公路端的營區位置。松機臉書小編整理常見的6個視角，提醒拍攝的時候要多留意，不要拍攝到AB、C等3個地點，以免觸法。