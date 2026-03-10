我是廣告 請繼續往下閱讀

▲9日一枚伊朗飛彈穿透以色列「鐵穹」防線，落在以色列中部城市，將一名路過附近的男子炸成重傷，最終宣告不治。（圖／美聯社／達志影像）

美國與以色列2月底聯手襲擊伊朗，伊朗隨後展開大規模反擊，中東戰火持續延燒。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）最新表示，對伊朗的軍事行動還沒結束，並稱以色列的目標是讓「伊朗人民擺脫暴政的枷鎖」，暗示尋求伊朗政權更迭。與此同時，伊朗持續針對以色列發射飛彈攻擊，最新畫面曝光一枚伊朗飛彈於昨日穿透以色列「鐵穹」防線，落在以色列中部城市，將一名路過附近的男子炸成重傷，並最終宣告不治。綜合外媒報導，納坦雅胡當地時間9日晚間視察國家衛生指揮中心，納坦雅胡表示「我們的願望是讓伊朗人民擺脫暴政的枷鎖；最終，這取決於他們自己。但毫無疑問，通過迄今為止採取的行動，我們正在削弱其（指伊朗當局）意志，而且我們仍在繼續努力」。納坦雅胡表示，「如果我們與伊朗人民攜手取得成功，我們將帶來變革，推動以色列國際地位的巨大轉變」。納坦雅胡隨後強調，戰爭中防守也至關重要，而防守體現的就是人民的意志和公民的力量，呼籲相關部門持續關心百姓、照顧人民。另一方面，最新監視器畫面顯示本週一一枚伊朗飛彈轟炸以色列中部城市的瞬間，一位路過男子正好遭到飛彈爆炸波及，倒在漫天煙塵中，旁邊其他路人見狀急忙趕去幫忙。當地政府先稱男子身受重傷送醫，之後更新男子已經喪生，這使得以色列在這波與伊朗的戰爭中已經有11人死亡。