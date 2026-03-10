我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼面對反派庫巴家族勢力再度崛起，瑪利歐也為蘑菇王國挺身而出迎戰。（圖／UIP提供）

適逢瑪利歐40週年，《超級瑪利歐銀河電影版》特別於3月10日「瑪利歐日」釋出終極預告，觀眾將跟著瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧和耀西，一同踏上前所未見的旅程，在浩瀚宇宙間展開規模更宏大的冒險。本集中，反派庫巴Jr.誓言要救出父親庫巴，瑪利歐也為蘑菇王國挺身而出迎戰。電影中，庫巴之子庫巴Jr.誓言要救出父親，並放話：「庫巴的名號，將再次讓你們聞風喪膽！」面對反派勢力再度崛起，瑪利歐也為蘑菇王國挺身而出迎戰，大喊：「先過我這一關！」碧姬公主則與奇諾比奧迅速打包啟程，前往銀河尋找羅潔塔公主；一群色彩繽紛又可愛的奇可也加入行列，此外，還有首次登場的角色瑪穆和凱瑟琳，為這趟旅程增添更多驚喜與未知。環球影業台灣將於4月1日推出根據《超級瑪利歐兄弟》世界改編的動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》，故事延續2023年締造全球13億美元驚人票房的《超級瑪利歐兄弟電影版》。本片由照明娛樂的克里斯梅勒丹德利以及任天堂的宮本茂共同擔任製片，亞倫霍瓦斯和麥可傑勒尼克（卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》）再度回歸執導。聲音演出部分，原班配音卡司克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬公主）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）、基根麥可奇（奇諾比奧）、凱文麥可理查森（卡美克），並加入新角色羅潔塔（布麗拉森）和班尼沙夫戴（庫巴Jr.），為故事注入全新火花。《超級瑪利歐銀河電影版》4月1日全台上映。