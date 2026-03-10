我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年縣市長選舉與2028大選的氣氛逐步升溫，台中市長盧秀燕定於11日深夜啟程訪美，高雄市長陳其邁於今(10)日下午突然無預警宣布將於11日下半天率團赴美，比盧秀燕早一步踏上美國領土，搶佔台美交流領先地位。陳其邁此行首站直奔亞利桑那州，旨在強化高雄「半導體S廊帶」與美方「矽漠（Silicon Desert）」的戰略夥伴關係，並二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC 2026年會。高雄市政府此次更與中山大學聯合出訪，重點放在「城市級主權AI」的實踐，展示如何運用視覺語言模型優化交通監控、道路巡檢及環境監測等治理難題。陳其邁強調，高雄正處於數位與淨零的「雙軸轉型」關鍵期，透過與NVIDIA、史丹佛及亞利桑那大學等學研機構深度對話，要讓高雄在全球半導體與AI供應鏈中確立不可替代的核心地位。相較於陳其邁側重美西科技廊帶與產業實績，盧秀燕的訪美計畫著重在美東行政核心，預計走訪波士頓、紐約、華府及西雅圖等5州9個行政區。盧秀燕的行程以行政交流與僑界聯繫為主，包含拜訪姊妹市、會見美國聯邦眾議員，並與北美洲台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄。陳其邁與盧秀燕同日出征，讓訪美行程充滿政治較量意味。