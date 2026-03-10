我是廣告 請繼續往下閱讀

國內上市櫃公司115年度股東常會即將陸續召開，登記作業也將在3月16日截止。根據金管會今（10）日最新統計，目前有9天最熱門，又以5月29日有192家登記召開股東會最多。金管會也提醒，公司、股務代理機構、委託書徵求人及代為處理徵求事務者，於辦理股務事務及徵求委託書時應遵循法令規定，保障股東權益。金管會指出，目前僅剩3家公司還沒登記股東會日期。至於股東會超級旺日以5月22日、5月26日、5月27日、5月28日、5月29日、6月12日、6月16日、6月17日及6月23日這9天最熱門，每天都有超過80家登記上限，不過，如果公司電子投票率高於50%，就不受每天80家的限制。根據統計，目前最熱門的股東會日期為5月29日，合計有192家公司登記當天召開股東會，5月27日也有191家、5月26日139家、6月17日132家、5月28日126家、6月12日107家、6月23日103家、6月16日有101家、5月22日則有99家。若以金控股東會來看，以6月12日有5家登記最熱門，再來是6月18日有4家。為便利股東行使表決權，全體上市櫃公司及興櫃公司召開股東會時應將電子方式列為表決權行使管道之一，金管會也鼓勵投資人可充分運用電子投票，積極參與股東會。同時，為落實股東會使用委託書管理並查核委託書使用情形，金管會已請台灣集中保管結算所在委託書徵求期間加強對徵求人及代為處理徵求事務者辦理委託書徵求事務的查核隨著股東會旺季將到來，金管會也提醒，公司自辦股務者及代辦股務機構應確實依法令及內部控制制度辦理股務及股東會事務，委託書徵求人及代為處理徵求事務者於辦理委託書徵求過程，不能有金錢買賣委託書行為，若違反規定，除徵得委託書其代理的表決權不予計算之外，將依證券交易法處以罰鍰，可開罰新台幣24萬元以上、480萬元以下罰鍰。為讓股東可提早了解公司營運方向，金管會已修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」第23條，要求全體上市、上櫃公司自今年起，應在股東會召開日14天前上傳年報，興櫃公司應在股東會召開日7天前上傳年報，未上市、上櫃及興櫃的公開發行公司應在股東會召開日2天前上傳年報。此外，金管會也提醒，公司編製股東會年報常見有3大缺失，包括一、董事會任一性別席次未達1/3者，未依規定具體揭露原因與提升董事性別多元化的措施；二、未依規定個別揭露前5名酬金最高主管的酬金；三、未依規定揭露重大資通安全事件及資通安全風險影響暨因應措施等相關資訊。