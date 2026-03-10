我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽來到最後一場日捷大戰，今（10）日曾因三振大谷翔平而聞名全球的捷克右投薩托利亞（Ondrej Satoria），在國家隊的最後一戰中，再度展現「魔球」威力。他面對全是大聯盟與日職球星的日本打線，先發繳出4.2局、無失分的神奇表現，從投手丘走回休息室的那刻，現場的日本球迷為他喝采，也讓他眼眶有些泛紅。薩托利亞今日扛起捷克隊預賽最終戰的先發重任。面對由森下翔太、佐藤輝明、岡本和真、吉田正尚等重砲組成的日本明星隊，薩托利亞僅憑藉著120公里出頭的直球，搭配速差極大的「魔球」變速球以及曲球，展現絕佳的控球藝術。第一局雖被佐藤輝明敲出二壘安打，但他隨後讓吉田正尚擊出飛球出局，力保不失分。二局起薩托利亞手感發燙，先後以變速球讓岡本和真、周東佑京、牧原大成大吃苦頭並領到三振。即便四局下面臨一、三壘有人的失分危機，他仍冷靜地讓周東佑京擊出內野滾地球，化解危機後薩托利亞在投手丘上激動怒吼，展現強烈鬥志。一直到4局結束，薩托利亞被敲出5安，卻沒掉任何1分，還飆出3K。最終因為65球的球數限制，薩托利亞在5局解決森下翔太後被換下場。他在本場比賽主投4.2局、0失分還飆出3K，5局結束雙方還是0：0平手。薩托利亞順利完成他國家隊生涯的最後一舞後，接受全場球迷的歡呼與掌聲走回休息室，鏡頭中清晰可見他的眼眶也忍不住泛紅。薩托利亞在2023年經典賽中因三振大谷翔平一戰成名，當時盛傳他的正職是「電氣技師」，引發全球球迷對捷克「上班族軍團」的敬佩。然而，他先前接受採訪時特別澄清，自己其實並非親手操作工程的技師，而是負責管理與行政工作的內勤人員。薩托利亞苦笑說：「不知道為什麼傳聞會變成那樣，我其實不用自己下場施工，我是辦公室的行政職。」遺憾的是，大谷翔平今日並未排進先發名單，兩人可惜無緣再度對決。根據日媒《THE ANSWER》報導，賽前薩托利亞特別守在板凳區旁，希望能親眼目睹大谷的打擊練習，可惜未能如願。他表示：「很難過他今天沒有先發，真的很希望能再次與他對決，那是我的心願。」