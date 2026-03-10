我是廣告 請繼續往下閱讀

連鎖拉麵店爆食安事件！議員出手了

▲桃園市議員黃瓊慧要求衛生局主動啟動稽查。（圖／桃園市議員黃瓊慧）

▲麵屋一燈表示，3月8日當日前往消費的顧客，如有需要，可憑發票至門市辦理退款，將協助處理相關事宜。（圖／麵屋一燈）

知名連鎖拉麵店「麵屋一燈」近期爆出食安事件，有民眾於3月8日到桃園華泰店用餐後出現嘔吐的情形。翻看店家的Google評論，發現同一天多名消費者也出現上吐下瀉、發高燒等症狀。對此，今（10）日桃園市衛生局也公布稽查結果，發現店內有多項衛生缺失，若複查不合格，可依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上至2億元以下罰鍰。業者也表示，3月8日曾至桃園華泰店消費的顧客，可憑發票辦理退款。昨（9）日有民眾在社群平台Threads上發文詢問：「想問有人昨天吃華泰Outlet的麵屋一燈，回家後嘔吐、噁心的嗎？我跟我先生都出現嘔吐、噁心的情況，已經去看診了。」她也提到，前往診所就醫後，醫師建議原PO自行通報。後續當事人撥打桃園1999市民專線，由於診所沒有採樣，只能先以陳情案件處理。不過在貼文留言區，也有不少曾前往用餐的民眾反映類似情況，店家Google評論也出現多則用餐後身體出現不適的留言。對此，桃園市議員黃瓊慧表示，這些民眾出現的身體不適症狀相當類似，顯示可能並非單一個案。她要求衛生局主動啟動稽查後，發現店家冷凍庫地面不潔，甚至有食材直接放置在地面上的情形，衛生局已要求業者限期改善。「麵屋一燈」桃園華泰店今（10）日也暫停營業一天，主動進行全面清潔消毒與內部檢視作業。此外，3月8日當日前往消費的顧客，如有需要，可憑發票至門市辦理退款，將協助處理相關事宜。