▲東京食品展台灣館及屏東館吸引人潮參觀。（圖／屏東縣府提供）

2026東京國際食品展今（10）日於東京國際展示場（Tokyo Big Sight）開幕，屏東縣長周春米率領14家在地業者組成「屏東隊」參展，另有8家屏東企業於台灣館展出，合計22家業者展現屏東農漁加工食品的多元實力，成為台灣館中陣容最龐大的參展團隊。周春米表示，屏東隊連續4年前進東京食品展，過去3年累積訂單與後續效益近70億元，今年有信心再創佳績，累計產值可望突破百億元。周春米在開幕典禮上表示，屏東位於台灣最南端，是台灣重要的農漁產基地，香蕉、鳳梨與檸檬產量居全台之冠，還有芒果、珍珠奶茶相關原料等深受國際市場喜愛。此次參展也帶來石斑魚、鰻魚、百年醬油、芝麻醬、滴雞精、皮蛋鴨蛋等多項優質產品，充分展現屏東農漁產與食品加工的實力，邀請國際買家到屏東館與台灣館洽談合作。周春米指出，上任以來連續帶隊參展，就是要成為農民與業者最堅強的後盾，協助拓展國際市場。今年縣府整合工策會、農業處及傳播暨國際事務處等跨局處資源，輔導在地業者提升產品品質、品牌形象與包裝設計，並結合智慧科技與AI應用，推動食品產業升級，提高附加價值。透過東京食品展這樣的國際平台，不僅能讓世界看見屏東農業與食品加工的整合實力，也為業者創造更多訂單與跨國合作機會，持續將「屏東好物」推向國際市場。