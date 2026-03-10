我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對於未能晉級8強半準決賽的隊伍（如本屆預賽止步的中華隊），最終獲得的獎金為75萬美元。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

隨著2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）熱烈開打，各國頂尖球星除了為國爭光，豐厚的參賽獎金也成為焦點。根據美媒報導，本屆WBC總獎金池高達3750萬美元（約合新台幣11.9億元），寫下賽會歷史新高。即便是在分組預賽不幸止步的中華隊，預計仍能領取75萬美元（約合新台幣2437萬元）的參賽保底獎金。本屆賽事的獎金結構相較於2023年有了顯著提升。所有參賽的20支球隊，只要進入正式賽階段，每隊即可獲得75萬美元（約合新台幣2437萬元）的參賽保底獎金。對於未能晉級8強半準決賽的隊伍（如本屆預賽止步的中華隊），最終獲得的獎金總額預計如下，基本參賽獎金為75萬美元，獎金將由各國棒球協會（Federation）與全體隊員（球員、教練及後勤團隊）各分得 50%。隨著晉級輪次增加，獎金也逐層加碼。若能一路過關斬將奪冠，金額將非常驚人，小組第1名額外加碼75萬美元。晉級8強額外加碼100萬美元。晉級4強與決賽每階段各加碼125萬美元。若以全勝戰績奪冠，最終獎金總額最高可達750萬美元（約新台幣2.43億元）。若奪冠過程曾有敗場，冠軍獎金則為250萬美元。與上屆（2023年）相比，本屆WBC的獎金規模大幅增長。基本參賽金從30萬美元提升至75萬美元，晉級8強的獎金也從40萬美元跳升至100萬美元。這項改變不僅展現了大聯盟（MLB）推廣國際賽事的決心，也讓各國職棒菁英參與意願大幅提高。