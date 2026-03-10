我是廣告 請繼續往下閱讀

台電依環評報告中「除役期程隨政策及環境調整」原則，規劃興達既有燃氣機組延役，讓高雄市府要求提說明。台電今（10）日表示，因應台美關稅新局，配合我國半導體、AI領域產業鏈需求，以及加碼投資未來產業發展將持續帶動用電成長，也強調對於兼顧環保始終不遺餘力，其中興達電廠既有發電機組近10年空污排放量減幅達92%。台電表示，近年興達電廠透過升級設備、環保降載、以氣代煤等多元方式改善空污。新燃氣1號機已於2025年上線，新燃氣2、3號機預計2026年底前接受調度，逐步實現以氣代煤。台電除了努力推動電廠空污改善，並配合市府、環保單位嚴密監督，依承諾合法調度電力資源，兼顧穩供與環保。台電說明，雖興達一期燃氣新機組陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役。若既有燃氣機組再全數除役，電廠總裝置容量將「不增反減」，難以支撐高雄產業用電不斷成長的需求。台電依環評報告中「除役期程隨政策及環境調整」原則，規劃興達既有燃氣機組延役，確保高雄產業發展所需關鍵電力。而興達既有燃氣機組自2019年起斥資125億元進行核心組件翻新，2023年完工後，氮氧化物排放量已大幅降低超過5成，台電持續努力推動自主空污改善。台電進一步說明，高雄產業蓬勃發展，高科技產業進駐，用電大幅成長，台電推動興達二期計畫規劃設置2部總裝置容量280萬瓩以下的新型燃氣複循環機組，將以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，並持續積極投入環保改善工程，預計2032年起陸續投入供電行列，為高雄注入更穩定的電力和城市競爭力。台電將持續溝通並聽取各方建議，兼顧穩供與環保，支持地方經濟發展，與地方共存共榮，期盼各界給予電力建設更多支持和鼓勵。