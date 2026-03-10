我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列2月28日轟炸伊朗，南部一所女子小學遭空襲，造成165人死亡，有外媒比對轟炸瞬間的畫面，指出兇手是美國的「戰斧巡弋飛彈」。《紐約時報》報導，伊朗半官方媒體梅爾通訊社，日前發布一段伊朗南部米納卜市女子學校，沙賈拉·塔耶貝小學的校舍遭空襲的影片。該次襲擊與對附近海軍基地的攻擊是在同一時間。該基地由伊斯蘭革命衛隊運營。影片是在基地對面的建築工地拍攝，畫面中可見飛彈擊中基地內一棟診所建築，被擊中後建築物爆出濃煙、碎片飛濺，遠處傳來尖叫聲，而鏡頭向右移動，就拍到小學所在區域已經爆出大量塵土、煙霧。《紐時》比對衛星影像、社群媒體貼文及其他經過核實的影片分析，畫面中的武器是「戰斧」巡航導彈，而以色列軍隊和伊朗軍隊都沒有這種武器；美國中央司令部也曾發布一段從海軍艦艇上發射數枚「戰斧」導彈的影片，正是在學校遇襲的2月28日拍攝，美軍記者會上也說明，伊朗南部米納卜所在的區域是最初100小時的打擊目標。《路透社》日前引述兩名美國官員表示，美國軍方初步調查認為，美軍確實與該座女校遇襲有關。前美國陸軍爆炸物處理技術人員特雷弗·鮑爾以及武器專家、安全和物流機構Chiron Resources的負責人克里斯·科布-史密斯也都確認影片中的導彈是「戰斧」導彈。美國總統川普7日稱，認為這起攻擊「可能是伊朗造成」，並批評伊朗武器「毫無精準度可言」，9日再次表示，「或許是伊朗或其他人也有戰斧飛彈。戰斧飛彈是通用的，也被賣到其他國家去，而我們正在調查，當報告出爐後，我會接受結果」。