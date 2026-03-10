我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德的加入不僅具備實質戰力貢獻——即便未敲安仍展現優異的選球能力與擊球手感——對於球隊來說更具有深刻的意義。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽告一段落，儘管中華隊展現高度凝聚力，卻仍遺憾與晉級目標差之毫釐。知名球評謝岱穎在受訪時針對中華隊的表現進行深度剖析，並指出若想在下一屆重回8強行列，除了本土實力的穩定成長，「頂尖戰力」的整合與「混血血緣選手」的徵召將是不可或缺的關鍵。謝岱穎回顧，上一屆中華隊失利的主因在於投手群失分率過高。而本屆最令人惋惜的則是對戰澳洲之役，中華隊打線竟意外「全體失靈」。他分析指出，打線熄火或許與賽前調整不順、球員舟車勞頓，以及少打一場官辦熱身賽導致3月5日開賽初期狀態未達巔峰有關。「我們與日、韓相比，最明顯的差距在於頂尖好手的參與度。」謝岱穎直言，台灣在大聯盟或日職的頂尖選手數量本就較少，但在WBC這種最高等級的國際賽，最頂端的戰力往往決定勝負。他點名未來中華隊應積極爭取以下具備MLB潛力或實力的選手加入，包括已在大聯盟出賽過的鄧愷威、目前在小聯盟展現極高潛力的李灝宇，甚至「卡仔」卡羅爾（Corbin Carroll）這種頂尖戰力，對於中華隊來說將大大加分。針對本次徵召非台灣出生的血緣球員費爾柴德，謝岱穎給予高度肯定。他認為費爾柴德的加入不僅具備實質戰力貢獻——即便未敲安仍展現優異的選球能力與擊球手感——對於球隊來說更具有深刻的意義。謝岱穎指出，強如日本隊也會找尋像努特巴爾（Lars Nootbaar）這樣的混血好手參戰，這已是國際棒球的趨勢。他強調：「我們現在看的是世界觀的東西，如果有更多實力夠的血緣選手能與我們整合，對台灣棒球絕對是好事。」謝岱穎總結，中華隊除了要維持棒球實力的穩定成長，未來更應將重心放在「最高端戰力」的爭取與整合。透過積極聯繫像龍恩、李灝宇等具備大聯盟實力的強棒，結合本土戰力，中華隊才有望在下一屆經典賽中突圍，重返世界8強之林。