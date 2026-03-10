強烈大陸冷氣團正在影響台灣，中央氣象署今（10）日晚間19時15分發布最新「低溫特報」，今（10）日晚間至明（11）日上午，新北、桃園有持續10度左右氣溫發生的機率，新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區也可能出現10度以下低溫，提醒民眾晚間睡覺與清晨出門時務必做好保暖措施！

⚠️低溫特報
📍影響時間：10日晚間至11日上午
🟠橙色燈號（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
新北市、桃園市

🟡黃色燈號（平地低溫10度以下）：
新竹縣、苗栗縣、金門縣

▲強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署發布「低溫特報」，北部地區局部、外島金門會有10度以下氣溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
📌低溫特報怎麼看？

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

▲本週天氣型態變化一圖看懂。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署補充，明（11）日開始冷空氣稍微減弱，冷氣團短暫減弱後，全台轉為多雲到晴的天氣並略為回暖。不過清晨受「輻射冷卻」影響，西半部及宜蘭低溫約12至14度，仍然感受寒冷，花東低溫約15至16度。

白天高溫方面，北台灣約18至20度，花東約21至23度，中南部約24至26度，但日夜溫差較大，早出晚歸的民眾請適時調整穿著。

氣象署提醒，民眾應注意保暖與日夜溫差變化，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應留意室內通風及用電安全；同時也要注意早晚低溫可能導致的呼吸道與心血管疾病，並關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒需求；農作物與水產養殖業者也應留意可能出現的寒害。

資料來源：中央氣象署

