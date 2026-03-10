知名音樂人「小胖老師」袁惟仁上個月2日病逝，今（10）日家屬在台北市立第二殯儀館博愛館舉辦告別式，「美聲天后」許茹芸稍早發文悼念袁惟仁，回憶兩人9年前碰面，小胖老師隨手彈奏吉他，讓錄音室充滿溫暖，疑似最後合照也隨之曝光，她寫下：「很有你氣息的回憶。」
袁惟仁帶吉他來探班 許茹芸：很有你氣息的回憶
許茹芸在粉專上傳一張2017年所拍的大合照，透露當天自己在錄音室錄音，袁惟仁剛好來探班，手裡帶著一把吉他，休息的時候，有同事正在經歷一段感情的低潮，袁惟仁就坐在大家中間，彈起一首又一首關於愛情的歌。
回想當天情景，許茹芸說，大家一邊唱著歌、安慰著那位同事，一邊聊著各自的愛情故事，有人哭了，也有人笑了，「那個下午其實很普通，但現在回想起來，卻變成一段很溫暖、很有你氣息的回憶。」
曝光的照片，可見袁惟仁站在最右邊，頭髮紮起，手插口袋露出微笑，許茹芸則是戴粗框眼鏡，素顏入鏡，「親愛的小胖老師，謝謝你留下那麼多動人的歌曲，也謝謝你寫給我的〈失去〉和〈半首歌〉，一直都是我非常珍惜的作品！希望在另一個世界裡的你，依然有一把吉他在身邊，可以自由地創作，自在地唱歌。」
眾星友現身告別式 陶晶瑩盼故友來生顧好身體
袁惟仁今天出殯，前妻陸元琪也現身家祭，演藝圈好友張宇、陶晶瑩、李李仁、黃韻玲、游鴻明、Ella（陳嘉樺）、陳子鴻、孫盛希、巫啓賢、楊貴媚、莫凡等都親自前往弔唁，陶子受訪時感性地說：「如果真的有來生，希望他好好照顧自己的身體，好好照顧身邊的人。」
資料來源：許茹芸 Valen Hsu臉書
