2026世界棒球經典賽中華隊的旅程落幕，但台灣運動員在國際賽場上的奮鬥精神持續感動大家。前總統蔡英文今（10）日在臉書發文表示，除了棒球、羽球及體操外，仍有許多台灣選手在不同領域默默為國爭光。她接見來自花蓮崙山國小、三民國中及玉里高中的舉重隊選手，這群年輕小將在國際賽事中獲獎無數，背後卻鮮為人知，甚至曾面臨出國比賽經費不足，須靠教練與老師奔走募款才能成行的困境。為了慰勞這群來自東部的運動健兒，蔡英文邀請舉重隊成員共享牛排大餐，並叮囑選手們運動員需要充足營養，鼓勵他們「多吃肉、吃到飽」。她指出，這些孩子在東部山海間日復一日地訓練，每一次舉起槓鈴的瞬間，都是在扛起為台灣爭光的夢想。雖然訓練過程艱辛且難免自我懷疑，但她勉勵選手相信自己並堅持下去，因為那份透過努力獲得的成就感，是任何人也奪不走的。除了賽場上的表現，蔡英文也對選手的未來發展給出建議，鼓勵他們投入訓練之餘也要兼顧學業，特別是加強英文能力。她認為，擁有良好的語言基礎，能讓選手在未來代表台灣走向世界、參與國際賽事時，更加自信地與全球交流。最後，她向在球場、賽場以及各個角落努力拼搏的台灣英雄致謝，強調無論在何種領域，這些為了夢想奮戰的選手，都是台灣的驕傲。