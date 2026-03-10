我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力於WNBA金州女武神隊的華裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen），睽違許久再度返台。今（10）日她現身新北市莊敬高職，與HBL及JHBL女籃基層球員共同進行「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益訓練營。陳紫柔在籃球場上展現NCAA奪冠等級的控球身手，在訪談中被問到是否有關注中華隊在本屆經典賽的表現時，陳紫柔表示自己有關注「台韓大戰」，也很開心看到台灣贏球。身高175公分的陳紫柔，大學時期曾先後效力NCAA名門普林斯頓與康乃狄克大學，並在去年WNBA選秀中以第30順位加盟金州女武神。由於他的華裔背景與親和力，陳紫柔在金州擁有極高人氣，球衣銷售量相當驚人，也一度被美媒關注過。今日在訓練營中，陳紫柔親自下場示範擋拆閱讀與控球節奏，指導包括永平高中、民族實中、永和國中等校球員。除了教導球員技術，他也勉勵台灣小將以及旅美小將：「不要讓任何事情打擊他們的信心。任何他們想做的事情，他們都可以盡可能地全力以赴。」有趣的是，陳紫柔除了是籃球迷，同時也是忠實的棒球迷。她特別點出日前中華隊在經典賽賽場上的亮眼表現：「這幾場比賽真的很有趣，特別是那場對韓國的比賽，看到中華隊能漂亮贏球真的非常精彩。」陳紫柔睽違許久回到台灣，他在受訪時表示：「能回來真是太好了，真的好久沒回來了。我一直很期待能吃到各式各樣的美食。蔥油餅、小籠包、蛋塔、奶茶、挫冰，都太好吃了。 能回到這裡真的很高興。」陳紫柔明天預計前進新竹，前往TPBL職籃新竹御嵿攻城獅主場觀賽。她表示雖然對台灣籃壇了解不多，但聽說攻城獅是一支極具人氣的隊伍，非常興奮能進場感受台灣職籃的氛圍。