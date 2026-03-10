我是廣告 請繼續往下閱讀

大高雄不動產建築開發商業同業公會適逢成立37週年，於今（10）日舉行第13屆會員大會，邀集機關首長、民意代表、相關公協會、金融機構、產官學界等嘉賓共襄盛舉。理事長李正聰表示，第13屆理事會所屬各工作委員會積極規劃並舉辦多場專業講座與交流活動，涵蓋不動產法規、金融趨勢、工程管理、建築美學參訪及市場發展走向等多元面向，打造成為「學習型公會」，持續為會員提供實務導向的專業服務。李正聰指出，其中，公益公關委員會長期協助高市府社會局推動弱勢家庭居家修繕工程，理事長與理監事及志工夥伴齊心協力，已完成11處案家改造，温馨善舉深獲肯定，展現企業與公會的社會責任。「現在是建築業寒冬，把基本功練好，未來復甦時就是大家一展長才的時候」。李正聰致詞時提及，現階段許多建商屬於中小企業，最需要注意的是「現金流管理」。在景氣尚未回溫前，企業應謹慎控管資金與推案節奏，避免資金壓力過大，才能撐過市場調整期。當市場真正復甦時，準備好的企業，將最有機會脫穎而出。李正聰指出，近年房市受到政策調控與金融環境影響，加上國際情勢變動等「黑天鵝」事件頻繁，整體市場氛圍不友善。但他也提醒，房市循環向來有起有落，目前正是重新檢視產品與品質的時刻。高雄房價從過去每坪9、10萬元一路上升到平均3、40萬元，建商更應思考提供給消費者的產品價值，從設計、施工品質到整體規劃都要精進，才能在景氣回溫時站穩腳步。李正聰也指出，台灣整體經濟基本面仍具支撐力，例如股市已從過去萬點時代走到如今3萬點成為常態，加上去年經濟成長率約8％，今年預估有4％，他認為在此背景下，房地產市場長期不振的可能性並不高。此外，2026年全台將迎來選舉年，他表示，全台不動產相關從業人口超過200萬人，相關政策勢必會受到重視。他預期，「下半年房市氣氛有機會逐漸轉趨樂觀」。本次大會亦安排專題演講，特別邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以「2026台灣整體產業景氣剖析與展望」為主題，從國際政經變化、產業結構調整到房市供需與區域發展趨勢進行深度剖析，為會員提供具高度參考價值的前瞻觀點。