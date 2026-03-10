我是廣告 請繼續往下閱讀

現役WNBA金州女武神隊後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen），今（10）日於新北市莊敬高職舉辦公益籃球訓練營，親自指導台灣基層女籃。在接受媒體聯訪時，針對廣大球迷最關心的「是否願意代表中華隊出賽」議題，陳紫柔大方回應表示：「如果未來時機成熟，我絕對會考慮。」對此籃協副秘書長張承中也給出回應：「有接觸，會積極聯繫。」陳紫柔的籃球履歷非常輝煌，不僅曾獲常春藤聯盟年度最佳球員，更協助康乃狄克大學奪下NCAA全國冠軍，並在2025年挺進WNBA殿堂。儘管職業生涯初期曾遭遇釋出後又簽回的起伏，但她憑藉基礎紮實的球風與心理韌性，逐漸在金州女武神隊站穩腳步。今日在訓練營中，她特別向永平高中、民族實中、永和國中等校的小球員強調「基本功」的重要性，認為不需要花俏的動作，只要把基礎做好就有機會通往更高的殿堂。談到國家隊的徵召，陳紫柔坦言目前重心仍放在職業賽季與自我提升上，「現在我專注於讓自己變得更強，達到我想要的下一個境界。但我也認為，若未來有機會（代表中華隊），這是我一定會考慮的事情。」若陳紫柔未來真的有機會加入中華女籃，將會成為女籃國家隊陣中第一位WNBA的女將。對此，籃協副秘書長張承中也回應表示：「有接觸，會積極聯繫。」談到與籃球的淵源，陳紫柔從小就是看著NBA洛杉磯湖人隊的比賽長大，對於WNBA也絕不陌生。她回憶道：「我小時候經常去現場看洛杉磯火花隊的比賽，親眼看著傳奇球星帕克（Candace Parker）打球，那種震撼至今都很難忘。」從觀眾席上的小女孩到親自踏上職籃賽場，陳紫柔感觸良多。她指出，WNBA正處於一個飛速成長的階段，一年比一年更加壯大，「WNBA變得越來越受歡迎，我認為任何熱愛女子運動的人都應該參與其中，感受這個聯盟的魅力。」去年作為陳紫柔在WNBA的第一個賽季，她認為去年的那個菜鳥球季非常棒，能與隊友們並肩作戰也很開心。而最讓美媒與球迷津津樂道的，莫過於這位華裔後衛在金州女武神隊極高的人氣，甚至反映在驚人的球衣銷售量上。對此，陳紫柔謙虛地表示，這完全是因為金州的球迷太過瘋狂，「我們的球迷非常驚人，每一場比賽都全員出動支撐著我們。他們是我球衣能賣得這麼好的主因，我非常感激他們能如此溫暖地接納我。」雖然長年定居美國，陳紫柔對台灣仍保有深厚感情。此次返台除了推廣基層籃球，也趁機大啖家鄉美食，從蔥油餅到蛋塔一應俱全。此外，她也透露對日前WBC經典賽中華隊的表現感到驕傲，特別是抗韓大勝讓她印象深刻。明天她也受邀前往TPBL新竹御嵿攻城獅主場觀戰，近距離感受台灣職籃環境，為這趟返台之旅增添更多籃球交流的意義。