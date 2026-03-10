我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前赴日本東京巨蛋觀賞世界棒球經典賽，行程是自費還是公費引發爭議。國民黨立委王鴻薇質疑這筆費用來源，直指卓揆恐涉及「貪瀆百萬」，卓榮泰今（10）日在立法院質詢時不滿反擊，當場拿出裝有相關支出證明的牛皮紙袋，強調此行完全自費，火藥味十足。民進黨立委吳思瑤也在臉書發文嗆王鴻薇「是要多邪惡？要多恨台灣？」吳思瑤批王鴻薇在議場的行為宛如「潑糞抹黑」，並將卓榮泰的「棒球外交行程」鬥臭成貪瀆案，讓人怒不可遏。她表示「對比幾天前的場景情境，簡直是天堂與地獄」，幾天前東京巨蛋內數萬人為「Team Taiwan」搖旗吶喊，讓整個球場彷彿變成台北巨蛋，無數球迷守在螢幕前替中華隊加油，那是跨越政黨、跨越立場的台灣聲音。相較之下，王鴻薇在議場的高聲叫囂，只是在抹黑與鬥臭，吳思瑤批評「令人作嘔，邪惡至極，河道上滿滿王鴻薇的猙獰可怖，看一次傷眼痛心一次。」吳思瑤也秀出東京巨蛋台灣球迷為中華隊加油的聲音，強調真正的「Taiwan Voice」，應該是球場裡團結為國家加油的聲音，大家一起來感受一下球場的台灣正能量。