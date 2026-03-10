我是廣告 請繼續往下閱讀

群創10日董事會通過去年財報，2025年每股純益0.03元，儘管年減高達96%，但公司拍板超額配息，每股配發1元現金。群創2月營收195.4億元，較1月下滑11.74%，但仍較去年同期成長5.6%。在面板本業之外，市場近來也持續關注群創新事業布局，尤其是在扇出型面板級封裝、矽光子與AI光通訊領域的進展。群創法說會將在12日登場，市場聚焦FOPLP傳出打入SpaceX供應鏈，並在光通訊領域奪下輝達與Google相關代工訂單細節。群創2025年營收2267.24億元，年增4.7%，但營業淨損仍達41.6億元，獲利2.49億元，年減96%，大幅縮水，也使每股純益降至0.03元。不過群創董事會決議，將配息1元回饋股東，盈餘分配現金股利0.5元，及資本公積發放現金每股0.5元。