我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍鬚糖小哥幽默的個性吸引了許多粉絲。（圖／IG@yoonnala879）

老婆是台灣人因此自稱台灣女婿的韓國籍網紅「龍鬚糖小哥」，憑藉超流利的中文罵人能力在社群爆紅，許多粉絲前往韓國旅遊時，都會特別前往明洞尋找他的攤位「求罵」，在社群擁有超高人氣的他，今（10）日宣布自己即將當爸爸的消息，同時曝光寶寶的超音波照片，感動許多網友。龍鬚糖小哥今日在社群上傳全新影片，和過往的搞笑風格不同，他用感動氛圍公開了自己要當爸爸的消息，同時曝光老婆驗孕得知懷孕的瞬間，以及小寶寶在肚子裡的超音波照片和心跳聲，震驚許多網友。許多粉絲看到貼文後紛紛留言祝福，「看到是龍鬚糖小哥的帳號傻了一下，但是還是恭喜」、「恭喜有一個龍鬚寶寶了」、「龍鬚糖寶寶！」、「恭喜有龍鬚糖小弟接班人」、「好想看知道懷孕的反應！敲碗！」、「恭喜小哥！難得不是搞笑影片」、「一直反覆確認影片是不是開玩笑的，看起來是認真的。」因為正經的影片和龍鬚糖小哥平常的風格實在差太多，讓大家看到消息當下都以為是在惡搞，直到看完影片才發現沒在開玩笑。龍鬚糖小哥是韓國明洞夜市的知名攤販，地點位於首爾明洞noon square前面，靠著一口超流利中文以及幽默的說話方式，獲得許多台灣人喜愛，也成為了遊客到首爾必訪的打卡點之一。他每個月都會透過社群公布自己的休假日期，本月為3、8、14、20、25、30日，若是有想要尋找龍鬚糖小哥的粉絲，可以在其他日子的下午5點至11點前往攤位，就能夠順利和他開啟一段超搞笑互動。